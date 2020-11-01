Laleli Camisi'ndeki tasarruflu ampuller değiştirilecek

Laleli Cami'nin avizelerine takılan ve tartışmalara yol açan tasarruflu ampuller değiştiriliyor.

Tarihi Laleli Cami’nde avize üzerindeki tasarruflu ampullerin görüntüsünün sosyal medyada tartışmalara yol açmasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, görüntülerin paylaşılmasının ardından 17 Ekim tarihinde Laleli Camisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu ifade etti.

Camideki avizenin görünümüyle ilgili çalışma başlattıklarını belirten Ersoy, "Bizim görevimiz ecdad yadigarı eserlere sahip çıkıp, varsa eksik ve hatalar düzelterek gelecek nesillere taşımaktır. Laleli Cami'ndeki avizelerin görüntüsü için de hemen çalışma başlattık. Lambaların düzenli durması için şablon olması gerekiyor. Arkadaşlarımız şablon ve aydınlatma ölçümü yapıyor" ifadelerini kullandı.

Yürütülecek teknik çalışma ile ilgili bilgileri paylaşan Ersoy, farklı ebatlardaki avize fanuslarının tek tip küçük fanuslarla, ampullerin de tarihi yapının estetiğini bozmayacak şekilde değiştirilmesi için gereken çalışmanın başlatıldığını bildirdi. Burhan Ersoy, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.

İlber Ortaylı "Zevksizlik" olarak nitelemişti

Lambaları "Zevksizlik" olarak nitelendiren Ortaylı, "Tarihi İstanbul’u imar eden insanlara göre zevkimiz yok. Daha doğrusu o zevki taşıyanlar buradan gitmiş, yerlerine başkaları gelmiş" ifadelerini kullandı.