Laleli araç trafiğine kapatılıyor, sıra Eminönü'nde

T24 -

Binaların cepheleriyle ilgili çalışmalar

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, yayalaştırma projesinin İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın desteğiyle yürütüldüğünü söyledi.Yayalaştırma projesinin beşte birlik kısmını oluşturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Üniversitesi arasında kalan alanın ihalesinin 2008 yılında yapıldığını belirten Demir, şunları söyledi:''Bu 2 milyon 300 bin TL tutarında bir işti. Burada yapılan çalışmalar kapsamında asfaltlar ve kaldırımlar söküldü. Havai hatlar ve elektrik hatları yer altına alındı, yağmur suyu kanalları yapıldı. Elektrik, doğalgaz, su hatlarında olabilecek aksaklıklar gözönünde bulundurularak sistemler yeniden oluşturuldu. Buranın altyapısını oluşturduktan sonra beton döküldü. Beton üzerine de granit taş uygulaması yapıldı. Bu, Türkiye'de bu türden yapılan ilk uygulama. Projenin geri kalan kısmında da aynı işlemler yapılacak.''Yayalaştırma çalışmasının geri kalan kısmıyla ilgili projelerin hazırlandığını ve ihalenin yapıldığını aktaran Demir, ''Bu çalışma da yaklaşık 7.5 milyon TL'ye mal olacak. Burası büyük bir alan ve turizmin yoğun olduğu bir bölge. Geçmişiyle mukayese edildiğinde buralar gerçekten değişmiş ve dönüşmüş. Buranın potansiyeline uygun altyapıyı oluşturacak bir çalışma yapıyoruz. En geç yaz sonuna kadar bu bölgede somut bir yayalaştırma göreceğiz'' diye konuştu.Demir, yayalaştırmanın uygulanacağı alanda ''pnömatik babalar''la caddelerin 10.00-19.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacağını anlatarak, ''Trafik akışı Fatih Belediyesinin kontrolünde olacak. Her sokak başında bir görevli olacak. Bunlar, acil çıkışlarda araçlara yol verecek. Pnömatik babalar da zaten itfaiye aracı geldiğinde otomatik olarak iniyor'' şeklinde konuştu.Dünyanın her yerinde yayalaştırma projelerinin ilk etapta küçük sorunlar yarattığını vurgulayan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:''Bu uygulamayı yaparken esnafın da işlerini devam ettirmesi gerekiyor. Bir yeri kapatmak çözüm değil. Bölgedeki potansiyeli sürekli harekete geçirmek zorundasınız. Şehir estetiğine yönelik çalışmaların arkasında böyle şeyler de olmalı ki oradaki esnaf da destek versin. Biz bütün bu aşamaları esnaflarla tartıştık. Laleli İşadamları Derneği (LASİAD) ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Bunun neticesinde de esnafın uygulamaları desteklediğini görüyoruz.Burada amacımız yanlış anlaşılmasın. Yayalaştırma, artık buralara kimse girmeyecek anlamına gelmiyor. Buralar sadece belli bir disiplin altında kullanılacak.''Mustafa Demir, yayalaştırma projesi kapsamında binaların cepheleriyle ilgili de çalışmalar yapılacağını ifade ederek, ''Her binanın cephesi üzerinde ayrı ayrı çalışılacak. Bina cephesiyle zeminiyle aydınlatmasıyla tarihi yarımadanın bu bölgesi için güzel çalışmalar başlattık'' diye konuştu.Özellikle Eminönü bölgesinin tamamına yakınını bu şekilde yayalaştırmayı istediklerini dile getiren Demir, ''Amacımız, Eminönü bölgesini yakın zamanda yürüyerek gezilebilir hale getirmek'' dedi.Demir, önümüzdeki süreçte Ordu Caddesi ile sahile giden Türkeli Caddesi arasında ''Alt Laleli'' olarak adlandırılan bölge ile Mercan Yokuşu ile İstanbul Valiliğine çıkan Ankara Caddesi arasında kalan alanın da araç trafiğine kapatılacağını sözlerine ekledi.