Lale Mansur'dan sevişme sahnelerine ilginç yanıt!

Oyuncu Lale Masur'dan izleyiciden gelen soruya ilginç yanıt.



Bu yıl 46'ncısı düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gala gösterimi yapılan ‘Başka Dilde Aşk’ filminin oyuncusu Lale Mansur, bir izleyicinin son yıllardaki filmlerde cinselliğin ön plana çıkarılmasına yönelik sorusuna, “12 yıl önce canlandırdığım lezbiyen bir o..... karakteriyle Altın Portakal'ı kazandım. O zaman da cinsellik vardı” yanıtını verdi. Milliyet gazetesinin haberine göre, 46'ncı Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ikinci gününde, senaryosu Mert Fırat ve İlksen Başarır’a ait olan, yönetmen İlksen Başarır’ın ‘Başka Dilde Aşk’ filminin gösterimi, Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda yapıldı. Halkın yoğun ilgisi altında galası gerçekleşen filmden hemen sonra film oyuncuları ve yönetmen Başarır, basın mensupları ve Antalyalıların sorularını yanıtladı.



Filmin başrol oyuncusu ve senaristi Mert Fırat, “Dildeki, halklardaki ötekileştirmeye, ötekileştirilen her şeye karşıyız. Bedensel engelliler için havuz yapıp, açılışını yapmak marifet değil. Önemli olan onlarla aynı havuza girmektir. Engellilere özel okullar ve kafeteryalar açmaya karşıyız. Onları topluma entegre edelim. Hayatı, ötekileşen herkes için yaşanır hale getirelim” dedi. Filmin oluşum sürecini anlatan yönetmen Başarır, “Senaryo çalışmalarına başladığımız zaman aklımızda film çekmek yoktu. Daha sonra hadi çekelim dedik” diye konuştu.

Filmin başrol oyuncusu Mert Fırat, işitme engelli bir kişiyi canlandırmak için işitme engelliler derneğinde engellilerle çalışmalar yaptığını kaydetti.



İzleyicinin, “Neden bu kadar yoğun bir mesaj bombardımanına tutuyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan yönetmen İlksen Başarır, “Hayat çok hızlı, çok telaşlı. Bize de çok fazla şans verilmiyor. Herşeyin bu kadar hızlı gelişmesine böyle karşılık verebildik” dedi.

Filmin başrol karakterlerinin idealize edilmiş hayatlar yaşadığı yönünde eleştirilere ise Fırat, “Mesajı iletmek için bu karakterlerin yaşamını bu şekilde idealize ettik. Bu karakterler varoşlarda yaşayan insanlar olsaydı eğer, ‘A plus’ sinema seyircisinin ilgisini çekmeyebilirdi” diye konuştu.



Fırat, filmde yer alan sevişme sahnelerine eleştiri getiren bir izleyiciye ise “Cinsellik hayatımızın bir parçası, cinselliğin bir ilişkideki önemi yadsınmaz” karşılığını verdi.

Son yıllardaki filmlerde cinsellik ön plana çıkarılmasına yönelik sorular ve tartışmanın uzaması üzerine araya giren filmin oyuncularından Lale Mansur, “12 yıl önce canlandırdığım lezbiyen bir o..... karakteriyle Altın Portakal'ı kazandım. O zaman da cinsellik vardı” diye konuştu.