Lale Mansur: Bu eski solcular adamı bayar

Akil İnsanlar Heyeti’nde yer alan Lale Mansur, Müjdat Gezen tarafından ortaya atılan, çalışmadan maaş alıp almadığı sorusuna “Evet, alıyorum ama emekli maaşı. Müjdat, ulusalcı oldu, başka bir şey görmüyor. Bu eski solcular adamı bayar. Ben de solcu zannediyordum ama bunlar askerciymiş” dedi.

Sabah Gazetesi’nden Oğuzhan Toracı’nın sorularını yanıtlayan Mansur, Akil İnsanlar heyetinde bulunduğu dönemde çok fazla eleştirildiğinin söylenmesi üzerine “Kimin umurunda! Çünkü bu ülkede bir barış olabilmesi benim için daha ön planda. Belki yuhalanmadım ama aşırı ulusalcılardan ciddi tepki aldım... Ben 11 yıl hapisle yargılanmış biri olarak alışkınım” ifadelerini kullandı.

Barış süreci ile ilgili olarak “100 kişiden 10 kişinin fikri değişse ya da baştan düşünmeye başlasa, bu 10 kişinin değiştirebileceği kaç kişilik ailesi var?” diye soran Mansur, Müjdat Gezen ile ilgili olarak ise “Akil İnsanlar içinde yer aldıktan sonra Müjdat Gezen, benim için "Çalışmadan para alıyor" dedi. Onunla hâlâ mahkemeliğiz. Kaldı ki, Müjdat'la birlikte zamanında tutuklandık. Neyse yani, zamanında beraber bir şeyler yaptığım insan, bugün geldi bunları söyledi” şeklinde konuştu.



