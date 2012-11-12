Lakers'ın yeni koçu Mike D'Antoni oldu

Mike D'Antoni'nin menajeri Warren Legarie, D'Antoni'nin Los Angeles Lakers ile 4 yıllığına anlaştığını açıkladı.

Warren Legarie, daha önce NBA takımlarında Phoenix Suns ve New York Knicks'i çalıştıran İtalyan asıllı ABD'li koçun, Los Angeles Lakers ile 4 yıllığına anlaştığı bilgisini verdi.

Sezona 1 galibiyet ve 4 mağlubiyetle başlamasının ardından koç Mike Brown'ın görevine son veren Lakers, vekaleten takımın başına gelen Bernie Bickerstaff ile dün geceki 103-90'lık Sacramento Kings maçı da dahil üst üste iki maç kazanmıştı.