Lakers, ezeli rakibine tek sayıyla yenildi

Ligin en fazla şampiyonluk yaşayan takımları Los Angeles Lakers (16 kez) ile Boston Celtics (17) arasındaki mücadele, son ana kadar çekişmeli geçti. Ev sahibi Lakers, sahadan 108-107 galip ayrıldı.

Lakers'ı galibiyete, 28 sayı kaydeden Kyle Kuzma, 22 sayı, 5 ribauntla oynayan Jordan Clarkson ve 14 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Julius Randle taşıdı.

Üst üste 4. mağlubiyetini alan Celtics'te Kyrie Irving 33 sayı, Marcus Smart 22 sayı, 8 asist ve Al Horford 13 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle mücadele etti.