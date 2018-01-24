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Spor

Lakers, ezeli rakibine tek sayıyla yenildi

Lakers, Boston'a da mağlup olarak mağlubiyet serisini 4'e çıkardı

24 Ocak 2018 18:58

Ligin en fazla şampiyonluk yaşayan takımları Los Angeles Lakers (16 kez) ile Boston Celtics (17) arasındaki mücadele, son ana kadar çekişmeli geçti. Ev sahibi Lakers, sahadan 108-107 galip ayrıldı.

Lakers'ı galibiyete, 28 sayı kaydeden Kyle Kuzma, 22 sayı, 5 ribauntla oynayan Jordan Clarkson ve 14 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Julius Randle taşıdı.

Üst üste 4. mağlubiyetini alan Celtics'te Kyrie Irving 33 sayı, Marcus Smart 22 sayı, 8 asist ve Al Horford 13 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle mücadele etti.

 

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