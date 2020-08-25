Lakers aşka geldi, Miami Heat süpürdü!

NBA Doğu Konferansı'nda yarı finale yükselen 3. takım Indiana Pacers'ı 4-0'la süpüren Miami Heat olurken, Batı'da ise Thunder, Rockets karşısında durumu 2-2'ye getirdi. Lakers ise Lillard'ı sakatlığı nedeniyle kaybeden Trail Blazers'ı LeBron James'in 30 sayı, 10 asistlik performansıyla mağlup etti.

NBA’de play-off heyecanı devam ediyor. Batı Konferansı’nda çekişme devam ederken, Doğu’da yarı finale yükselen 3 takım belli oldu.

Seriye mağlubiyetle başlayan Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers karşısında durumu 3-1’e getirdi. LeBron James’in 12’de 10 isabetle oynadığı maçta Lakers rakibini 135-115 yenmeyi başardı. LeBron rakip potaya 30 sayı gönderirken, 6 ribaund aldı ve 10 asist yaptı.

Davis ile Kuzma da 18’er sayıyla galibiyete katkıda bulunurken, Portland’ın en skorer ismi 20 sayıyla Nurkic oldu.

Portland’ın yıldızı Damian Lillard ise 26:35 süre aldığı maçı sakatlandığı için tamamlayamadı. Yıldız ismin Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece TSİ 04.00’te oynanacak serinin 5. maçında da forma giymesi beklenmiyor.

Miami Het süpürdü

Doğu Konferansı’nın 4. ve 5. takımlarının mücadele ettiği eşleşmede Miami Heat, Indiana Pacers’ı 4-0’la evine yolladı!

Play-off’un etkili isimlerinden Goran Dragic’in 13’ünü 3. periyotta attığı 23 sayısı galibiyette etkili olurken Oladipo’nun 25 sayı, 8 ribaund ve 5 asistlik performansı Indiana’yı seride tutmaya yetmedi.

Miami Heat, sezonu 4. sırada bitiren rakibini 99-87 yenerek seriyi 4-0 yapıp yarı finale yükseldi. Heat, Bucks-Magic eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.