Lakers, 16 maç sonra Portland'ı devirdi; işte NBA'de gecenin sonuçları

NBA'e 8 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers deplasmanından 114-110 galip ayrılan Los Angeles Lakers, rakibi karşısındaki 16 karşılaşmalık yenilgi serisini sonlandırdı.
28 sayı, 7 asist, 5 ribauntla oynayan LeBron James, Lakers'ın skor yükünü çekti. 17 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle "double double" yapan Rajon Rondo ve 12 sayı, 9 ribaunt, 6 blok üreten JaVale McGee, galibiyette önemli rol oynadı.
Trail Blazers'ta Damian Lillard ve C.J. McCollum'un 30'ar sayılık performansı galibiyete yetmedi.
Cedi'den Hornets'a karşı 9 sayı
Charlotte Hornets, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 126-94 mağlup etti.
7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği ev sahibi Hornets'ta Jeremy Lamb 19 sayı, 8 ribaunt ve Kemba Walker da 18 sayı, 5 ribauntla öne çıktı.
9. maçında 8. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta J.R. Smith 14 sayı, Jordan Clarkson 13 sayı ve Cedi Osman 9 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.
İşte gecenin sonuçları
- Philadelphia 76ers - Detroit Pistons: 109-99
- Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers: 126-94
- Indiana Pacers - Boston Celtics: 102-101
- Atlanta Hawks - Miami Heat: 123-118
- Chicago Bulls - Houston Rockets: 88-96
- San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans: 109-95
- Denver Nuggets - Utah Jazz: 103-88
- Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers: 110-114