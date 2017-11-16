"Laikliğe inanmayan bir Meclis Başkanı'nın o koltukta oturması doğru mu?"

CHP Parti Meclisi Üyesi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, İsmail Kahraman’ın TBMM Başkanlığına tekrar aday gösterilmesini Meclis gündemine taşıdı. Yüceer, “Laikliğe inanmayan bir Meclis Başkanı’nın o koltukta oturması doğru mudur?” diye sordu.

TBMM Başkanlığına, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Yüceer, “Partiniz tarafından Kurtuluş Savaşımızın önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğuna tekrar aday gösterildiniz. İlk döneminizde eylem ve söylemlerinizle Mustafa Kemal Atatürk’e ve laikliğe olan karşıt tutumunuzu açıkça belli ettiniz” dedi.

Yüceer, Kahraman’ın milli bayramlarda yayımladığın mesajlarda, Meclis açılış konuşmalarında Cumhuriyetin tüm değerlerini borçlu olduğu Atatürk’ün adını anmadığını, Meclis kulisindeki tadilat sırasında Atatürk resmini kaldırttığını, Cumhuriyeti kuranların “pozitivist” olarak değerlendirdiğini, Anayasa’da laikliğin olmaması, dindar bir anayasa olması gerektiğini hatırlattı.

Kahraman’ın Anayasayı korumak ve kollamak için yemin etiğini kaydeden Yüceer, TBMM Başkanı Kahraman’a şu soruları yöneltti:

-Laikliğe inanmayan bir Meclis Başkanının o koltukta oturması doğru mudur?

-Seçildiğiniz takdirde Atatürk ve kurduğu Cumhuriyete yönelik karşıt tavrınız devam edecek midir?

-Anayasa üzerine yemin ettiğiniz halde laiklik karşıtı açıklamalarınızdan rahatsızlık duymuyor musunuz?

-Yayımladığınız mesajlarda Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e yer vermemenizin gerekçesi nedir?

-Partinizin sandık uğruna Atatürk’e sarıldığı yeni politikasına siz de ayak uyduracak mısınız