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Kültür-Sanat

'Laiklerin birçoğu iyi insan ama...'

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, hükümeti Kürt sorununun çözümünde yumuşak davranmaya davet ederken laik kesime ağır eleştirilerde bulundu.

30 Aralık 2009 02:00

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Amerikan PBS televizyonuna yaptığı açıklamada, hükümeti Kürt sorununun çözümünde yumuşak davranmaya davet ederken laik kesime ağır eleştirilerde bulundu.

Orhan Pamuk, winner of the 2006 Nobel Prize in Literature, speaks to the press at the International Book Fair in Guadalajara, Mexico, Saturday, Nov. 28, 2009. Pamuk is promoting his new book "The Museum of Innocence" at this year's fair.

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, yine tepki çekmesi muhtemel açıklamalar yaptı.

Amerikan PBS televizyonuna konuşan Pamuk, hükümeti Kürt sorununa yumuşak yaklaşmaya davet etti. Laik kesimi de eleştiren pamuk, "Birçoğu iyi insan ama demokrasiye ve halkın oyuna saygıları yok" dedi.

Amerikan PBS televizyonunda ‘Charlie Rose Show’a katılan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, hükümetten, Kürt sorununun çözümünde yumuşak tavır sergilemesini istedi.

Pamuk, "Türkiye'de daha fazla kültürel, dilsel, siyasal hak talep eden Kürt halkıyla, bundan korku duyan ve gerçekte bu konuya daha liberal ve yumuşak biçimde nasıl ele alacağını bilmeyen hükümet arasında çekişme var. Sorun, hükümetin sert tavır izlemesinden kaynaklanıyor. Hükümet konuya yumuşak biçimde nasıl yaklaşacağını bilmezse maalesef sorun çözülemez" dedi.

Laiklerle islamcılar arasında çekişme yaşanan Türkiye’de, Atatürk'ün laiklik projesinin işlediğini ama demokrasinin işlemediğini savunan Orhan Pamuk, bunu, ordu ve bürokrasi içindeki muhafazakar ve otoriter yönetici elitlere bağladı.

Bu kesimin, "Türkiye din devletine dönüşüyor" bahanesini kullandığını dile getiren Pamuk, “"Maalesef, Türk bürokrasisi ve ordudaki bazı kesimler, sahip oldukları ayrıcalıklarını kaybetmek istemiyor. Bu kesimler, AB ile müzakerelerden memnun değil. Laiklerin birçoğu iyi insan ama demokrasiye, halkın oylarına ve insan haklarına çok saygıları yok" ifadelerini kullandı.

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