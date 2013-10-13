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Yaşam

Lahmacunla otobüse binen yolcu araçtan atıldı

Almanya yasalarına göre otobüste söz hakkına sahip olan şoför, tüm yolcuları otobüsten indirdi ve 20 dakika sonra elinde lahmacun olan gencin dışındaki yolcuları otobüse alarak yoluna devam etti

13 Ekim 2013 10:59

Almanya'nın başkenti Berlin'de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Carl K. elindeki lahmacunun koku yayması üzerine şoför tarafından otobüsten indirildi.

"B.Z"gazetesinde yer alan habere göre, Carl K, elinde lahmacunla 123 numaralı otobüse binerek boş bir yere oturdu. Bir süre sonra şoför, Carl K'nin oturduğu yere geldi ve gencin otobüsten inmesini istedi.

Carl K, bunun üzerine kağıda sarılı lahmacunu çantasına koyarak şoföre devam etmesini rica etti ancak ısrarla gencin otobüsten inmesini isteyen şoför, talebi gerçekleşmeyince polis çağırdı.

Olay yerine gelen 14 polis, tüm yolcuları otobüsten indirerek şoförü ve genci dinledi. Ülke yasalarına göre otobüste söz hakkına sahip olan şoför, yaklaşık 20 dakika sonra Carl K. dışındaki yolcuları otobüse alarak yoluna devam etti.

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