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Lahmacun firmasının kamyonu alev alev yandı

Faruk KIYAK/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde, TEM yolunda bir lahmacun firmasına ait kamyon motorunun tutuşması sonucu alev alev yandı

28 Ağustos 2017 21:46

Faruk KIYAK/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'nde, TEM yolunda bir lahmacun firmasına ait kamyon motorunun tutuşması sonucu alev alev yandı.
Yangın saat 17.30 sıralarında, TEM yolunun Kartepe Sarımeşe mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Sıddık Başaran yönetimindeki 14 DB 725 plakalı bir büyük bir lahmacun firmasına ait kamyonun motoru tutuştu. Sıddık Başaran motordan yükselen dumanları fark edince aracı yolun kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. Sıddık Başaran alevlere müdahale etmeye çalışırken, alevler kamyonu sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan kamyon söndürülürken, araçtan geriye metal yığını kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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