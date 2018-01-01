Lahey'deki mahkeme: Komutanın intiharında kusur yok

Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Bosnalı Hırvat komutan Slobadan Praljak'ın intiharını engellemesinin mümkün olmadığı belirtildi. Praljak'ın 20 yıl hapis cezası onandıktan sonra duruşmada zehir içerek intihar etmesine ilişkin yürütülen kurum için soruşturmanın sonuçları Pazar günü açıkladı. Soruşturmayı yürüten heyetin başkanı Yargıç Hassan Jallow'nin yazılı açıklamasında, yapılan incelemelerde alınan güvenlik önlemlerinde herhangi bir kusur bulunmadığı ifade edildi.

72 yaşındaki Bosnalı Hırvat Slobodan Praljak, 29 Kasım'da görülen duruşmada, 20 yıl hapis cezası onandığına ilişkin kararın okunmasının ardından "Praljak suçlu değil!" diye bağırmış ve elinde tuttuğu şişedeki sıvıyı içmişti. Potasyum siyanür içtiği anlaşılan Praljak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Praljak, yargılanan diğer sanıklarla birlikte, 2013 yılında, Hırvat topraklarını genişletmek amacıyla Müslüman Boşnakları yerlerinden sürmekten suçlu bulunmuştu.

Yapılan açıklamada, Praljak'ın zehire nasıl ulaştığına ise açıklık getirilemediğine işaret edilerek, Hollanda makamlarının yürüttüğü soruşturmada bunun aydınlatılabileceği belirtildi. Hollanda savcılığının, Praljak'ın intiharına ilişkin yürüttüğü soruşturma hâlâ sürüyor.

Açıklamada, öldürücü potasyun siyanür dozunun 200 ila 300 miligram olduğu ve bunun bir tablet büyüklüğünde olduğu kaydedilerek, bunun toz veya suyun içinde eritilerek saklandığı ifade edildi. Bu nedenle de, insanların üzerinde veya hücrelerde yapılan aramalarda bulunmasının çok zor olduğuna dikkat çekildi. Yargıç Jallow, mahkemenin tutuklulara saygısı çerçevesinde daha ayrıntılı arama yapmanın mümkün olmadığını aktardı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, 1993 yılında BM Güvenlik Konseyi kararıyla kurulmuştu.

AFP/dpa/DW/JD/ÖA

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