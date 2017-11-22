Lahey Srebrenista’da "soykırım" yapıldığına karar verdi

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Kasım (DHA) – Birleşmiş Milletler Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa\'da soykırım yapıldığına hükmetti.

Yargıç Alphons Orie yaptığı açıklamada, \"Srebrenitsa ve çevresinde 1995 yılında soykırım, zulüm, imha, cinayet ve insanlık dışı göçe zorlama gerçekleştirilmiştir\" dedi. Mahkemenin gün içinde soykırım suçlamasıyla yargılanan Ratko Mladiç hakkındaki kararını da açıklaması bekleniyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 40 yıl hapse mahkum ettiği Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karaciç ile birlikte Ratko Mladiç\'e, Srebrenitsa\'da Karaciç\'in verdiği emirleri uygulayarak 8 bin kadar erkek ve çocuğu katletmek gibi birçok savaş suçu yöneltilmişti.

Mladiç Bosna Savaşı\'nda 100 binden fazla kişinin ölümünden sorumlu tutulan Bosnalı Sırplar arasında en önemli isimlerden biri. Mladiç hakkında verilecek kararın, Bosna Savaşı\'nın geçtiği yıllara dair hakikat tespiti açısından belirleyici bir hüküm olması bekleniyor.