Lahey, Rusya'yı 50 milyar dolar tazminata mahkum etti!

Lahey Tahkim Mahkemesi, YUKOS Petrol Şirketi’nin yasadışı yoldan kamulaştırıldığı gerekçesiyle açılan davada Rusya’yı 50 milyar dolar tazminata mahkum etti. Moskova’daki iş çevreleri, Ukrayna krizinde Şubat ayından beri dünyaya meydan okuyarak ilk önce Kırım’ı topraklarına katan, ardından da Ukrayna’nın doğusunda “Rus Baharı” sloganı altında Donetsk ile Lugansk bölgelerinde ayrılıkçıların silahlı isyanını destekleyen Rusya’ya verilen cezanın Vladimir Putin’in tahtını sallayacak türden olduğunu konuşmaya başladı.

Nerdun Hacıoğlu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, Vladimir Putin yönetimindeki Rusya’ya 50 milyar dolar sürpriz ceza darbesi eski YUKOS petrol şirketi hissedarları Group Menatep Limited (GML) tarafından Lahey Tahkim Mahkemesi üzerinden indirilmiş oldu. YUKOS petrol şirketi patronu Mihail Hodorkovski’nin tutuklanmasından iki yıl sonra hissedar ortaklar Leonid Nevzlin ile Vladimir Dubov, 2005 yılında mahkemeye başvurarak petrol şirketinin yasadışı yoldan, vergi borcu bahanesiyle kamulaştırıldığı gerekçesiyle dava açmıştı.

Şirketi parçalarken sözleşmeye de uyulmadı

Lahey Tahkim Mahkemesi'nde dokuz yıl süren tazminat davasının karara bağladığını yargıya yakın kaynaklara dayanan Rus Kommersant gazetesi duyurdu. Lahey Tahkim Mahkemesi'nin sonucu bugün resmen açıklayacağı karara göre Rus devleti davranışları yüzünden hissedarları zarara uğrattığı için 50 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum etmiş oluyor.

Rusya’yı milyarlarca dolar ödemeye mahkum eden kararın alınmasında temel gerekçe Moskova’nın YUKOS petrol şirketini parçalayıp yutarken Avrupa Enerji Ana Sözleşmesi hükümlerini çiğnediği söyleniyor.

Haberi duyuran Kommersant gazetesi, sonuçlanan davanın ayrıca önemli ve kritik noktaları bulunduğunu da hatırlatıyor. Avrupa Enerji Ana Sözleşmesi altına hükümet olarak imza atan Rusya, bu anlaşmayı parlamentosundan hala geçirmiş değil. Rusya bu sebeple cezayı kabul etmese bile Rusya devletine ait yurt dışı mal varlıklarına el konulmasının yolu açılmış oluyor. Bu nedenle Rusya’nın hukuki sürece sağdık kalarak, itiraz hakkını kullanacağı tahmin ediliyor.

Lavrov'dan açıklama gecikmedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Rusya’nın tüm hukuk yollarını kullanarak karara itiraz edeceğini açıkladı. Moskova’da düzenlediği Ukrayna konulu basın toplantısında 50 milyar dolarlık ceza konusuna da değinen Lavrov, “Lahey Tahkim Mahkemesinin kararı resmen tebliğ etmesini bekliyoruz. Bundan sonra elbette Rusya Federasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar karara itiraz edecek. Haklarımızı tüm hukuk yollarına başvurarak savunacağız” dedi.