Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli göreve başladı

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Hollanda Kralı Willem-Alexander'a güven mektubu sundu. Lahey kentindeki Noordeinde Sarayı'nda Kral Alexander tarafından kabul edilen Büyükelçi Dişli, güven mektubunu sunmasının ardından resmen göreve başladı.

Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik büyükelçilerin karşılıklı atanacağı 7 Eylül'de duyurulmuş, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi olarak Şaban Dişli atanmıştı. Hollanda da Ankara Büyükelçisi olarak Marjanne de Kwaasteniet'i atamıştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçen hafta gerçekleşen kabulde Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteniet, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunmuştu.