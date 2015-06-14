Lahey Beşir’in tutuklanmasını istedi



Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi, Güney Afrika'dan Ömer El Beşir'i tutuklamasını talep etti. Mahkemeden yapılan açıklamada bunun Güney Afrika'nın yükümlülüğü olduğuna dikkat çekildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, Ömer El Beşir hakkında Darfur'da soykırım suçu işlediği şüphesiyle iki tutuklama kararı bulunuyor. Mahkemenin temel sözleşmesine taraf olan devletlerin mahkemeyle işbirliği yapma yükümlülüğü var. Güney Afrika da mahkemeye taraf ülkeler arasında yer alıyor.

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre Pretoria'da bir mahkeme, tutuklama konusunda bir karar verene kadar El Beşir'e ülkeden çıkış yasağı koydu. Mahkemenin El Beşir'in tutuklanıp tutuklanmayacağı yönündeki kararını bu gün içinde vereceği belirtiliyor.

Ömer El Beşir'in Afrika Birliği zirvesine katılmak üzere dün Güney Afrika'nın Johannesburg kentine gittiği ancak kamuoyu önüne çıkmadığı belirtiliyor.

Johannesburg'da düzenlenecek ve 50 devlet ve hükümet başkanının katılacağı iki günlük zirvede kadınların rolünün güçlendirilmesi, Burundi'deki siyasi kriz ve göç sorunu gibi konular ele alınacak.