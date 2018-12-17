Lahanada fiyat sevindirdi, rekolte üzdü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi\'nde hasadına başlanan lahananın kilosu, tarladan 40- 50 kuruşa satılıyor. Fiyatın kendilerini memnun ettiğini; ancak rekoltenin düşük olduğunu belirten çiftçiler, girdi maliyetlerinin indirilmesini ve ihracat kapısı açılmasını istediklerini söyledi.

Bursa\'da temmuz ayında ekimi yapılan lahananın hasadına başlandı. Soğuk havaya rağmen söküm işlemlerini aralıksız sürdüren çiftçiler, lahananın bu yıl az ekildiğini, bu nedenle rekoltenin düşük olduğunu söyledi. Hasatla ilgili bilgi veren lahana üreticisi Sadullah Yaman, \"Şu an ürünümüz güzel; ama ekim, geçen yıla göre çok az. Maliyetler yüksek olduğu ve satışlar düşük olduğu için çiftçi, bu yıl ekmedi. İhracatımız da yok. Korkudan ekimi azalttık. Geçen yıl satışlar olmadı, fiyatlar 10 kuruş düştü, alan yoktu. En sonunda yerlerimizi sürdük. Bu yıl mecburiyetten ekim miktarı az. Yenişehir ve İnegöl ovalarında geçen yıla göre yüzde 50\'den daha fazla azaldı ekim alanı. Fiyatlar şu anda güzel, 40 ile 50 kuruş arasında değişiyor. İhracatımız olsaydı biraz daha güzel olurdu. Geçen yıl değil ama önceki yıl Yunanistan\'a ve Bulgaristan\'a ihracat vardı; ama bu yıl ihracat yok\" diye konuştu.

HEDEF İHRACAT

Maliyetleri karşılamak için ihracat kapısının açılmasını beklediklerini kaydeden Yaman, \"İhracat olmazsa para kazanamıyoruz. Üretim planlamamız yok, yapsak da uymuyor. İhracata bağlı. İç piyasa bir yere kadar çekiyor, bir yerden sonra kaldırmıyor. Yeşil ürün olduğu için dayanma süresi çok değil. Tarlada bekleme şansı 1 ay. Seneye inşallah ihracatımız iyi olur, önümüzü açarlar, çiftçinin durumu daha iyi olur. Soğuk havada hasat zor oluyor, bu iş böyle. Sıcak havada insanlar bunu yemiyor. Soğukta yenilen bir şey bu\" dedi.

Lahana üreticisi Mustafa Ay ise \"İhracat yapmak istiyoruz. Bu konuda devletimizden destek bekliyoruz. Girdi maliyetleri düşerse ve ihracat kapısı açılırsa o zaman çiftçi, para kazanmaya başlar. Bunun için devletimizin bizlere girdiler konusunda yardımcı olmasını istiyoruz\" diye konuştu.

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