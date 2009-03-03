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Sağlık

Lahana zayıflatmıyor

Kilo vermek isteyenler dikkat! Uzmanlara göre, son zamanların gözde zayıflama yöntemlerinden biri olan lahana ve ürünleri hiçbir işe yaramıyor.

03 Mart 2009 02:00

Kilo vermek isteyenler dikkat! Uzmanlara göre, son zamanların gözde zayıflama yöntemlerinden biri olan lahana ve ürünleri hiçbir işe yaramıyor.

Türkiye’de kilo verme denince geniş bir dünya cazip kapılarını aralıyor. Son günlerde yine bir “trend” haline gelen lahana içinse, kimileri zayıflattığını, kimileri de selülitleri azalttığını söylüyor. Oysa lahananın ne tozu ne de suyunun kilo kaybına yol açacağını gösteren tek bir bilimsel kanıt, hatta gerçekçi bir çalışma bile olmadığı uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

Bitkilerin insan sağlığını güçlendiren doğal kimyasallarla dolu olduğuna en çok inanan insanlardan biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Taraf gazetesine yaptığı açıklamada, ‘doğal yollarla dört günde üç kilo verin’ başlığı altındaki diyet programlarının tamamen aldatmaca olduğunu söylüyor. Bitkilere olan inancının ‘tiroit için dereotu, Alzheimer için havuç suyu, rahim kanseri için aslanpençesi iyi gelir’ noktasına varmadığını belirten Müftüoğlu, “Size bitkisel mucizelerden ve mucize iksirlerden bahsedildiğinde yalnız gözlerinizi değil, kulaklarınızı da dört açın. Doğal mucizelerle doğal olmayan bir şekilde hastalanmak istemiyorsanız çok dikkat edin. Kahramanmaraşlı,dondurmacı, rahmetli Ahmet Usta’yı da bu doğal mucizelerle kaybettik” diyor. Prof. Dr. Müftüoğlu, lahana suyuna değil maydanoz yaprağı, daha onlarca bitkinin yaprağını, kökünü, gövdesini de eklenilse kilo verilemeyeceğini söylüyor ve ‘önce yediklerinizi azaltın, aktivitenizi çoğaltın ve sağlık sorunlarınızı halledin’ önerisinde bulunuyor.

‘Hekimliğin amatörlüğü olmaz’

Diyetisyen Turgay Köse zayıflama kapsüllerinin özellikle tıp eğitimi almamış kişiler tarafından kilo vermek isteyenlere bilinçsizce önerilmesinin büyük bir hata olduğunu belirtti.
“Her mesleğin amatörlüğü olur, ama hekimliğin olmaz” diyen Köse, ‘Ne de olsa bunlar bitkisel kaynaklı, tamamen doğal, fazla alınsa da zararı olmaz’ gibi sözlere inanılmaması gerektiğini söyledi.

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