Lağvedilen Milli Kütüphane için deprem güçlendirme ihalesi açıldı

Son olarak Adana Milletvekili İsmail Koncuk, bir soru önergesi hazırladı. "3 milyon kitabın akıbeti ne olacak? Teşkilat yapısı ve envanterin yeniden düzenlenmesine dair bir çalışma var mı? Nereye taşınacak? Mevcut eserlerin tamamı korunacak mı?" diye sormuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Koncuk'un soru önergesine geçen günlerde cevap verirken, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek hukuki olarak, gerekse fiiliyatta Milli Kütüphane'nin kapatılması söz konusu olmadığı gibi; yalnızca idari takdir gereği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum adımları kapsamında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü teşkilat yapısı içinde konumlandırılmıştır.

"Çalışmaları aynen devam etmektedir. Mevcut bulunan eser ve yayınların devredilmesi taşınması, satılması bir yana, yapılan özverili çalışmalarla Milli Kütüphane koleksiyonu her gün ve her yönüyle sürekli bir gelişim içerisindedir."

Bakan Ersoy'un açıklamasına tepki gösteren Kültür-Sanat Sen Genel Başkanı Hülya Eryetli, "Yeni yapılandırma olumlu bir değişiklik gibi gösterilmeye çalışılıyor. Son durum şekil itibariyle kapatma, devretme içermiyor ancak niteliksel olarak maalesef durum böyle değil" dedi.

Eryetli, "Bu daraltılma ve işgal sonucu elbette şeklen 'kapatılma yoktur' denilebilir ama gerçekte Milli Kütüphane 'Tabela Kurum' haline dönüştürülmüştür" diye konuştu.

Eryetli tespit ve eleştirilerini şöyle sıraladı:

"Milli Kütüphane halk kütüphanesi statüsüne çevrildi.

Daha iyileştirilmesi gerekirken, kurum kimliği yok edilerek işlevsizleştirildi.

Personel ve işleyişte yer darlığı nedeniyle kaos yaşanıyor.

Rahatlıkla başka bina bulunabilecekken, söz konusu genel müdürlük Milli Kütüphane binasını işgal etti.

Taşınma ile birlikte fiziki koşullar daraldı. Personele yer açmak için salonlar yok edildi.

Kütüphanede salon kapatıldı.

Elbette her gün yeni yayımlar geliyor. Ancak eserler mekan darlığı ve yetersizliği nedeniyle

koridorlarda yığınlar halinde bekliyor.

Matbaa makinaları Konya'da bir üniversiteye devredilerek kapatıldı.

Kalkınma için, milli değerlerimizin hizmete sunulması, daha çok bilim insanına ve araştırmalara ışık tutması önemlidir."

Tartışmalar sürerken Kültür ve Turizm Bakanlığı "Milli Kütüphane Hizmet Binasının Deprem Güçlendirme ve Güncel Yönetmeliklere Uyumululuğunun Sağlanması İçin Proje Hazırlanması" başlıklı ihale açtı. İdare sadece projenin hazırlanması için 225 gün yaklaşık 7 ay süre öngördü. Proje hazırlama ihalesi 17 Şubat'ta yapılacak.