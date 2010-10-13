-LAGENDİJK'TEN TARKAN'A DESTEK İSTANBUL (A.A) - 13.10.2010 - Eski Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Joost Lagendijk,Tarkan'ın çevresel koşullarla ilgili bir konuşma yaptığını anımsatarak, ''Hangi bakan olduğunu hatırlamıyorum, ama 'Tarkan bu seni ilgilendirmez, sen şarkını söylersin, biz de hükümet olarak bu konularla ilgileniriz' dedi. Daha sonra Ertuğrul Günay 'Bunu yapmanın akıllıca bir şey olmadığını' söyleyerek özür diledi. 'Tarkan'ı destekliyoruz, çevresel konularla ilgili konuşma yapma hakkı var' dedi. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politika Merkezi danışmanı da olan Lagendijk, Avrupa Kültür Derneği ve ''A Soul For Europe'' tarafından İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının desteğiyle, ''Küresel Sorunlar, Kültür Vizyonları'' başlığı altında düzenlenen ''İstanbul Forumu''na katıldı. ''Avrupa için bir laboratuvar olarak Türkiye ve İstanbul'un rolü'' adlı oturumda konuşan Lagendijk, Türkiye'nin geçmişe oranla daha ilgi çeken bir ortak haline geldiğini belirtti. Türkiye'nin, ekonomik ve kültürel olarak Ürdün, Suriye, Irak ve İran için çok ilginç ve enteresan bir ortak haline geldiğini vurgulayan Lagendijk, ''Çünkü bu ülkeler Türkiye'yi AB'ye giden, AB'ye açılan kapı olarak görüyor. Türkiye'nin AB üyeliği Lübnan ve Suriye'de çok büyük destek görüyor. Çünkü Türkiye'yi bölgenin temsilcisi olarak görüyorlar. AB üyesi olması da aynı doğrultuda ilerliyor. (Türkiye AB'ye sırtını döndü) yorumlarını unutun, buna kesinlikle katılmıyorum. Eğer böyle bir şey olursa, bu kesinlikle bölgenin Türkiye'ye olan ilgisini de azaltır. Türkiye, şu anda bölgesel bir güç. Ama eğer AB'ye sırtını dönerse iki taraf içerisinde de iddiasını kaybeder'' diye konuştu. -''ÇOK FAZLA MAHKEME, ÇOK FAZLA DAVA VAR''- ''İstanbul'un Avrupa laboratuvarı olarak görülmesi'' başlığını okuduğunda biraz güldüğünü kaydeden Lagendijk, İstanbul ve Türkiye'de çok fazla şey olduğunu ve AB'nin buradan çok fazla şey öğrenebileceğini, bunun bir ölçüde doğru olduğunu dile getirdi. İstanbul'un AB'ye örnek olması için bu düşünceleri desteklediğini ifade eden Lagendijk, şunları söyledi: ''Bütün alanlarda, sadece kültür alanında değil, ekonomik alanlarda çok ilginç, çok güzel şeyler oluyor. AB'nin de ilgisini çekiyor. Bu tabii ki Türkiye'nin faydasına, İstanbul'un da faydasına olan bir şey. Ancak laboratuvarlarda genellikle hatalar da yapılır. Yani İstanbul, bu anlamda bir laboratuvar, ama aynı şehirde Youtube sitesini izleyemiyorsunuz. Burada engellenmiş bir site. Adli makamlar tarafından verilen kararlar bu yönde. Muhabirler hapiste ya da kitaplar toplatılabiliyor. Çok fazla mahkeme, çok fazla dava var açılan. Ergenekon'u destekleyenler ya da desteklemeyenler hepsinin sonu mahkeme oluyor. Yani bence ilk olarak değişmesi gereken durum bu. Türkiye'de, İstanbul'un AB'nin öğrenebileceği güzel şeyler yapılan bir laboratuvar olmadan önce bunların değişmesi lazım. Ben aslında acıyorum bu duruma.'' -''LABORATUVARLARDA KÖTÜ ŞEYLER DE OLUYOR''- Tarkan'ın çevresel koşullarla ilgili bir konuşma yaptığını anımsatan Lagendijk, ''Hangi bakan olduğunu hatırlamıyorum, ama 'Tarkan bu seni ilgilendirmez, sen şarkını söylersin, biz de hükümet olarak bu konularla ilgileniriz' dedi. Daha sonra Ertuğrul Günay 'Bunu yapmanın akıllıca bir şey olmadığını' söyleyerek özür diledi. 'Tarkan'ı destekliyoruz, çevresel konularla ilgili konuşma yapma hakkı var' dedi. Bu hükümet içerisindeki ruhu da gösteriyor. Yani sanatçıların kültürel konularda veya diğer sorunlarla ilgilenmesini istemediğini gösteren bir havayı yansıtıyordu. Çok olumsuz gelebilirim size, ama İstanbul'un gerçekliğine bakacak olursak, yani bu hayallerin, bu iddiaların, bu heveslerin yanı sıra bu gerçeklikte görülmeli'' şeklinde konuştu. Lagendijk, 1 yıldır burada yaşadığını, bundan dolayı çok mutlu olduğunu kaydederek, ''Laboratuvarlarda kötü şeyler de oluyor. Bunların ortadan kalkması gerekiyor. Avrupalının da görevi, bunu yapmayı kolaylaştırmak'' dedi.