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Politika

Lagendijk'in gözü Fenerbahçe'de!

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Joost Lagendijk, kendisi olmasa Feyenoord veya Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmak isteyeceğini söyledi.

08 Ekim 2008 03:00

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Joost Lagendijk, kendisi olmasa Feyenoord veya Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmak isteyeceğini söyledi. Taraf gazetesinin son sayfasında yayınlanan '20 Soru' köşesinin bugünkü konuğu Lagendijk oldu.

Lagendijk, 'Kendiniz olmasaydınız kim olurdunuz?' sorusuna, 'Tuttuğum iki takımdan, yani Feyenoord ve Fenerbahçe'den birinin teknik direktörü' yanıtını verirken, kahramanının ise 'Sarı fare' lakaplı Hollandalı ünlü futbolcu Johan Cruyff olduğunu söyledi.

İstanbul'da yaşamak istediğini belirten Lagendijk, en önemli kusurunu 'sabırsızlık', en fazla keyif veren kötü huyunu ise 'yataktan geç kalkmak' olarak ifade etti. '80 yaşında bir öğlen uykusunda ölmek' istediğini dile getiren Lagendijk, 'Öldüğünüzde cennete giderseniz Tanrı'nın size kapıda ne söylemesini istersiniz?' sorusuna da şu yanıtı verdi: "Sürpriz! Benim varolduğuma inanmıyordun, ama işte buradayım!"

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