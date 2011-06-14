-LAGARDE VE CARSTENS BAŞKANLIK İÇİN YARIŞACAK WASHINGTON (A.A) - 14.06.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, IMF başkanlığı için adayları belirledi. IMF İcra Direktörleri Kurulu, Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde ve Meksika Merkez Bankası Başkanı Agustin Carstens'ın IMF başkanlığı adaylık başvurularını onayladı. İcra Direktörleri Kurulu'ndan yapılan açıklamada, ''İcra Direktörleri Kurulu Washington'da adaylarla biraraya gelecek, daha sonra adayların durumunu görüşmek için toplanacak ve seçimini yapacak'' denildi. Açıklamada, IMF başkanlığı seçiminin 30 Haziran'a kadar tamamlanmasının planlandığı yinelendi. IMF'nin 24 üyeli İcra Direktörleri Kurulu, adaylık için başvuran İsrail Merkez Bankası Başkanı Stanley Fischer'in başvurusunu yaşı nedeniyle kabul etmedi. Kurulun iki üyesi, İcra Direktörleri Kurulu'nun 67 yaşındaki Fischer'in başkanlık seçimine katılmasına izin vermek için IMF kurallarında değişikliğe gitmediğini söyledi. IMF kurallarına göre, IMF'ye başkan olmak için 65 yaş sınırlaması bulunuyor. Üyeler, Fischer için kuralların değiştirilmesinin, yarışa katılmak isteyen 65 yaş üzerindeki diğer adaylara izin vermek için seçim sürecinin yeniden açılmasını gerektireceğine işaret etti. Avrupa Birliği ve bazı küçük ülkelerin desteğini alan Lagarde IMF başkanlık yarışında ipi göğüsleyecek gibi gibi görünürken, Carstens ise Latin Amerika ülkelerinin desteğine sahip bulunuyor.