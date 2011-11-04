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Dünya

Lagarde: ''İtalya'nın sorunu önlemlerin inandırıcı olmaması'' CANNES (A.A)

04 Kasım 2011 20:37

-Lagarde: ''İtalya'nın sorunu önlemlerin inandırıcı olmaması'' CANNES (A.A) - 04.11.2011 -  IMF Başkanı Christine Lagarde, G-20 zirvesinde eleştiri oklarına hedef olan İtalya'nın gerçekte sorununun, hükümet tarafından ilan edilen önlemlerin inandırıcılığının yeterli olmasından kaynaklandığını söyledi. G-20 zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Lagarde, ''Ortada tespit edilen sorun, İtalyan hükümetinin ilan ettiği önlemleri uygulama konusunda inandırıcılığının yeterli olmaması''dedi. ''IMF olarak İtalyan hükümetinin ilan ettiği önlemlerin denetimi konusunda, katı, titiz ve hassas davranacakları'' sözünü veren Christine Lagarde, ''Açıklanan önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol edeceğiz ve iki hafta içinde Avro Bölgesi ülkelerine raporumuzu sunacağız'' diye konuştu. İtalya, G-20 zirvesi sırasında bugün, kamu borçlarını düşürmek için ilan ettiği önlemlerin uygulanmasını denetlemek için IMF'den yardım isteğini ilan etmişti.

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