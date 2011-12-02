-Lagarde: IMF'nin rolü görünür olmayabilir SAO PAULO (A.A) - 02.12.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, IMF'nin, mali konsolidasyon ve yapısal reformlarla aşılmaya ihtiyaç duyulan Avrupa'nın borç krizinin çözümünde sahne arkasında rol almaktan mutlu olduğunu söyledi. Latin Amerika ziyaretinin son durağı Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Globo News TV'ye verdiği demeçte Lagarde, krizin yayılma riskinin somutlaştığını söyleyerek, ''IMF'nin krizin ortasında, mutlaka görünür şekilde değil, ancak etkin olarak yer almasından mutluyum'' dedi. Avro Bölgesi ülkelerinin krize birlikte, kapsamlı çözüm bulması gerektiğini ya da kayıp on yıl riskiyle karşılaşacaklarını belirten Lagarde, krizin dünyada gelişmekte olan ekonomilerin rolünü desteklediğini, ancak bazı koruyucu önlemlerin alınmasını gerektirebileceğini de ifade etti.