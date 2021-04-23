Avrupa Merkez Bankası Başkanı: AB ekonomileri pandemi öncesine 2022 ikinci yarıda döner

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro bölgesi ekonomilerinin 2022'nin ikinci yarısında ortalama olarak pandemi öncesi düzeylere döneceğini belirtirken, bazı ülkelerin "geride kalacağı" uyarısı yaptı.

ECB toplantısında konuşan Lagarde, salgına girerken ekonomide "biraz gevşeklik" olduğuna işaret ederek, bu durumun, söz konusu toparlanma ile "tüm gevşekliğin emileceği" anlamına gelmediğinin de altını çizdi. Lagarde, ABD Merkez Bankası ile birlikte hareket etme konusuna ilişkin soruyu da yanıtlarken, "Bu iyi olur çünkü bu, enflasyon verilerimizin de aynı hizada olduğu anlamına gelir" dedi. Lagarde, beklentiler, ABD ve Euro bölgesindeki mevcut durum söz konusu olduğunda iki bankanın "aynı sayfada olmadığına" da dikkat çekti.



Euro bölgesinde enflasyonun önümüzdeki aylarda yükselmesinin beklendiğine işaret eden Lagarde, Covid-19 aşılama kampanyalarının hızının cesaret verici olduğunu ve Avrupa Birliği'nin 2021 boyunca ekonomik faaliyetinin toparlanmasının önünü açacağını savundu.



Lagarde, işletmelerin sağlam talep üzerinde toparlanmaya devam ettiğini, Koronavirüs'le ilgili kısıtlama önlemlerinin ise iyileşme belirtilerine rağmen hizmetler sektöründeki faaliyeti sınırlamaya devam ettiğini vurguladı. (DHA)