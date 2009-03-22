Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP adayı Melih Gökçek, partisinin Kazan’da yaptığı mitingdeki konuşmasında, “Laflarım Uğur Dündar’a dokunmuş” dedi.



Gökçek, partisinin Kazan İlçe Teşkilatınca Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, medyanın MHP'yi ön plana çıkararak sağ partilerin oyunu bölmeye ve CHP adayı Murat Karayalçın'ın seçimi kazanmasını sağlamaya çalıştığını iddia etti.



‘Laflarım dokunmuş’



Sol partilerin Ankara'da tek aday çıkardığını ifade eden Gökçek, "Solda birlik adına DSP de diğer sol partiler de aday çıkarmadı. Böylece sağı parçalamak istediler. Dün akşam Uğur Dündar'ın feryadını dinlediniz mi? Laflarım dokunmuş. O kişiler sağı bölmek adına MHP adayı Mansur Yavaş'a destek veriyor.



MHP'yi günahı kadar sevmezler. Gaye Melih Gökçek'ten 3 oy daha aşağı çeker de

Murat Karayalçın'ı aradan çıkarır mıyız? Bütün gaye bu" diye konuştu.



‘Belediyeye DEHAP’lıları dolduracak’



Murat Karayalçın'ın seçilmesi halinde 25 bin kişiyi işe alacağını söylediğini, Ankara Büyükşehir Belediyesinde de 23 bin çalışan olduğunu belirten Gökçek, şöyle konuştu:

"Karayalçın 25 bin kişiyi işe alacağını söylüyor. Bunu, belediyede çalışan 23 bin kişiyi çıkarıp yerine kendine yakın kişileri işe alarak yapacak.



Belediyeye DEHAP'lıları dolduracak. Zaten 'Melih Gökçek'in kadrolarını tamamen tasfiye edeceğim' dedi. Sağda Ankara Kalesi'ni teslim etmemek için 1 oyu bile zayi etmeyip birlik içinde kullanmamız lazım. Ankara'yı CHP zihniyetine teslim etmek demek Ankara'ya yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bu belediye Karayalçın'ın eline geçse acaba alacağı kişiler hangi zihniyetten olur. Eğer evinizde internet varsa, Karayalçın'ın Diyarbakır'da 5 yıl önce DEHAP'lılarla yaptığı mitingi seyredin. Orada neler söylüyor. Onları gördükten sonra insanın

yerinde oturması mümkün değil. İşte bunun için sağda oyları bölmek demek Murat Karayalçın'a solda imkan vermek demektir."



Melih Gökçek, diğer sağ partilerden önde gelen bazı kişilerin sağda birlik adına kendisine destek verdiğini belirterek, vatandaşlardan da oylarını bölmemesini istedi.



