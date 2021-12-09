'Laf atma' cinayetinde 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İstanbul'da, 'laf atma' nedeniyle çıkan kavga sonucunda Halil Talha Ertuğrul'un öldürülmesi ve Süleyman Zafer Köker'in yaralanmasına ilişkin savcılık soruşturması tamamlandı. Savcı, 4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

İddianameye göre; olay, 24 Ağustos'ta gerçekleşti. O gün, Süleyman Zafer Köker aynı inşaatta çalıştığı arkadaşı Halil Talha Ertuğrul ile Beyoğlu’nda yürürken arkalarından gelen iki kişi önlerine geçti. Süleyman Zafer Köker ve Halil Talha Ertuğrul kendi aralarında konuşurken, önlerine geçen iki kişi, “Bizim hakkımızda mı konuşuyorsunuz?” diye sordu. Ertuğrul'un, “Hayır, sizin hakkınızda konuşmuyorduk” demesi üzerine tartışma çıktı. Süleyman Zafer Köker’in ayırması sonucu tartışma bitti ve Köker ile Ertuğrul kaldıkları otele doğru yürüdü.

Saldırganlar, yanlarına 2 kişi daha alarak Köker ile Ertuğrul’u 15 dakika boyunca aradıktan sonra, kaldıkları otelin önünde buldu. Süleyman Zafer Köker ve Halil Talha Ertuğrul, şüpheliler tarafından darp edildi. Baran Demir ve Ferhat Ekin, Ertuğrul’a ateş etmeye başladı. Olay yerinden kaçan şüpheliler Çanakkale'de yakalanırken, Halil Talha Ertuğrul ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

4 tanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede; şüpheliler Baran Demir, Ferhat Ekin, Ümeyir Ermiş, Yavuz Ermiş’in 'tasarlayarak öldürme', 'kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, şüphelilerin kaçmasına yardım eden Adülmemaf Demir’in ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi. (ANKA)