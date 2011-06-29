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Yaşam

LADY GAGA'YA ŞOK SUÇLAMA LOS ANGELES (A.A)

29 Haziran 2011 15:10

-LADY GAGA'YA ŞOK SUÇLAMA LOS ANGELES (A.A) - 29.06.2011 - Ünlü Amerikalı pop şarkıcısı Lady Gaga, dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor. ABD'nin kuzeyinde yer alan Michigan eyaletindeki bir hukuk grubu, Lady Gaga'yı, 11 Mart'ta deprem ve tsunaminin vurduğu Japonya'daki felaketzedelere yardım amacıyla satılan bileziklerden elde edilen karın bir bölümünü zimmetine geçirmekle suçluyor. Adalete şikayette bulunan 1800lawfirm.com adlı grup, yayımladığı yazılı açıklamasında, Lady Gaga'yı, bağlı olduğu Universal müzik şirketi ve promosyon ürünleri şirketi Bravado'yu satışta şeffaf olmamakla suçluyor. 11 Mart deprem ve tsunamisinin ardından, Lady Gaga, beyaz renkte, kauçuktan yapılma ve üzerinde kırmızı ile "We pray for Japan" ("Japonya için dua ediyoruz") yazılı bilezik tasarlamıştı. Satışından elde edilecek gelirin felaketzedelere verilmek üzere olan bileziğin satış fiyatı 5 dolardı. Avukatların şikayetini "asılsız" olarak nitelendiren Lady Gaga'nın sözcüsü Holly Şakur yaptığı açıklamada, her satılan bilezikten elde edilen paranın felaketzedelere gittiğini, satış vergisinin de kurallara uygun ödendiğini söyledi.  Japon medyasına göre Lady Gaga, sadece bilezik satışlarından elde ettiği 3 milyon doları Japonya'nın kuzeydoğusundaki felaket bölgelerine yolladı.

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