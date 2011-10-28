Lady Gaga'ya bu kez maruldan kıyafet

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Hindistan'da ilk kez düzenlenecek Formula 1 yarışı için bu ülkeye gidecek olan Lady Gaga'ya, ülkenin hayvan hakları örgütleri marul elbise giymesini ve vejetaryenlik çağrısı yapmasını önerdi.PETA örgütünün Hindistan şubesi, Lady Gaga'ya gönderdikleri mektupta ünlü şarkıcının ülkede bulunduğu süre içinde vejetaryenliği benimsemesi ve marul elbise ile kameralara poz vermesi durumunda Hindistan'ın hayvanlara gösterdiği saygıyı ödüllendirmiş olacağını belirtti.PETA'nın açıklamasında, "Eğer kabul ederse, marul elbisesini biz yapacağız. Uzun bir elbise olacak ve çekici görüneceğini garanti ederiz" denildi.PETA yetkilileri, şarkıcının üzerinde yaprak yaprak dikilerek hazırlanacak elbisenin 5-6 saatte tamamlanacağını ve yaprakların solmaması için sürekli sulanması gerektiğini söyledi.Geçen yılki MTV Video Müzik ödülleri töreninde etten bir elbise giyen Lady Gaga, pazar günkü yarışın ardından Yeni Delhi'de sadece davetlilerin katılabileceği bir konser verecek.