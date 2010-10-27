Lady Gaga'ya 1 milyar tık

T24 - Amerikalı şarkıcı Lady Gaga'nın YouTube'daki videoları 1 milyar kez izlendi.



Radikal'in verdiği haber şöyle:







Amerikalı şarkıcı Lady Gaga müjdeyi Twitter’dan verdi. YouTube’daki videoları 1 milyar görüntüleme sayısına ulaşmıştı. Asıl adı Stefani Germanotta olan 24 yaşındaki şarkıcı, bu rekora ulaşan ilk müzisyen oldu.Twitter’da ‘Minik canavarlar’ olarak adlandırdığı hayranlarını internetin kral ve kraliçeleri ilan eden Gaga’nın peşindense 962 milyon 726 bin 797 kez tıklanan videolarıyla genç kızların yeni ilahı Justin Bieber geliyor. En çok izlenme rekorunu Gaga’ya kaptıran Bieber, başka bir unvanla avundu. Şarkıcının tam 365 milyon 428 bin 461 kez izlenen ‘Baby’ isimli videosu tüm zamanların en çok izlenen videosu unvanını hâlâ elinde bulunduruyor. Türkiye bu rekabeti ancak yazılanlardan takip edebiliyor çünkü tüm dünyanın izlediği YouTube Türkiye’de tam 1905 gündür kapalı.