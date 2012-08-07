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Lady Gaga’nın yeni albümü 'ARTPOP'

Lady Gaga, son albümünün detaylarını 28 milyon takipçisiyle Twitter üzerinden paylaştı

07 Ağustos 2012 13:20

Lady Gaga, dördüncü albümü ‘ARTPOP’u dün sabah Twitter hesabından, kolundaki ‘ARTPOP’ dövmesinin fotoğrafıyla duyurdu.


ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Gaga, kendi kurduğu sosyal paylaşım sitesi LittleMonsters.com’a, ‘‘Pop art, 70’lerde çıkan ve günümüzde hala devam eden bir akımdır. ARTPOP ise benim ‘The Fame’den itibaren yaptığım müziktir’’ açıklamasını yaptı.
 

Lady Gaga, ‘Born This Way’ albümünü 2010’da MTV Video Müzik Ödülleri’nde duyurmuştu. Yeni albümün 2012 sonu ya da 2013’te çıkması bekleniyor.

Şarkıcı aynı zamanda Robert Rodriguez’in son filmi ‘Machete Kills’te ‘La Chameleon’ karakterini canlandıracak.

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