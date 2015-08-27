Lady Gaga'nın tercihi Türk tasarımcı oldu

İngiltere’de son dönemde birçok ünlüyü giydiren ve kırmızı halıda yer alan tasarımları ile adından söz ettiren Türk tasarımcı Zeynep Kartal’ı tercih eden son isim Lady Gaga oldu.

Sıra dışı tarzı ile tanınan ABD’li şarkıcı, Zeynep Kartal imzasını taşıyan ipek dantel bir tulum ile sinema ve müzik dünyasından ünlü isimlerin yer aldığı bir partiye katıldı.

Milliyet'ten Nevsal Elevli'nin haberine göre, Manchester’da yaşayan modacı Kartal duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Tasarımlarımın dünyanın önde gelenleri tarafından tercih edilmesi beni çok gururlandırıyor ve bir Türk olarak çok mutlu oluyorum” dedi. Lady Gaga, partiye katılan Barbra Streisand ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı.