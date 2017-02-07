Lady Gaga’nın Super Bowl şovu 300 drone ile aydınlatıldı

Tüm dünyanın izlediği Amerikan Futbol Ligi’nin final maçı Super Bowl'a dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın sahne şovu damga vurdu.

Lady Gaga, Amerikan Futbol Ligi final maçının devre arasında gerçekleştirdiği sahne şovuna büyüleyici bir giriş yaptı. ABD'nin Teksas eyaletinin Houston şehrinde gerçekleşen organizasyonun şov kısmında boy gösteren Lady Gaga, arkasına aldığı Houston ışıkları ve 300 drone ışığıyla sahne aldı.

Teknoloji ve sanatın birleştiği gösteride özel bir elektronik şirketinin hazırladığı 300 drone, bir buçuk saat süre gökyüzünü aydınlattı. 300 drone, sahne gerisinde yine aynı teknoloji şirketinin drone pilotları tarafından kullanılarak Diva'nın şovuna renk kattılar.

Drone ekibinin lideri Natalie Cheung, "Hiç kimse bir dronun böylesine güzel bir şova böyle inanılmaz katkı verebileceğini düşünmemişti." şeklinde konuştu. Grup, dronlarla canlı gösterilerin yakın gelecekte mümkün olabileceğini söylüyor.

Dünyanın her yerinden milyonlarca kişinin izlediği bu dev organizasyon aynı zamanda markalar için de dev bir reklam aracı oldu.

İşte Lady Gaga'nın geceye damga vuran sahne şovu:

Başkanlık seçimlerinden sonra reklam verenlerin zor bir dönem yaşadığı Amerika'da, bu gösteri iyi bir fırsat olarak görüldü. Kimi şirketler, Lady Gaga'nın şovu ile boyut değiştiren gösteriye 30 saniye reklam verebilmek için 5 milyon doları gözden çıkardı.

Öte yandan ünlü şarkıcı ve insan hakları savunucusu Nina Simone'ın insan hakları için söylediği marşın da bir otomobil firması tarafından reklamda kullanılması ise tepki aldı. Bununla birlikte son günlerde politik söylemleriyle de gündeme gelen Gaga, beklendiği gibi politik mesajlar da verdi.

30 yaşındaki şarkıcı, Donald Trump’ın Müslüman ülke vatandaşlarına vize yasağı ve Meksika sınırına duvar örülmesi konularına göndermeler yaptı.

Tüm dünyada milyonlarca sporsever tarafından takip edilen Super Bowl’un devre arası gösterisinde ünlü şarkıcı şovunu, ‘God bless America’ (Tanrı Amerika’yı korusun) sözleriyle başlayan şarkıyla açtı.

Ardından Woodie Guthrie’in ‘This Land is Your Land’ (Bu Ülke Senin Ülken) şarkısıyla performansını sürdürdü. Yıllar önce Berlin duvarına cevap olarak yazılmış olan bu şarkı, Trump ve hükümetine yönelik eleştiri anlamı taşıdığı şeklinde yorumlandı.