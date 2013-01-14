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Lady Gaga'nın silahlı sütyenine eleştiri

ABD’li şarkıcı Lady Gaga Kanada’da verdiği konserde giydiği silahlı sütyeniyle tepki çekti

14 Ocak 2013 12:01

Özellikle canlı performanslarında giydiği sıra dışı kostümleriyle günlerce gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Lady Gaga’nın silahlarla süslenen son kıyafeti hayranlarının tepkisine neden oldu.
 
ABD’li şarkıcı Lady Gaga Kanada’da verdiği konserde giydiği silahlı sütyeniyle tepki çekti. Hayranları, ABD’de yaşanan okul katliamından sonra böyle bir kostüm giymenin uygun olmadığını düşünüyor.

Daily Mail gazetesinin haberine göre sanatçı Cumartesi günü Kanada’nın Vancouver kentinde konser verdi.

Sahneye iki plastik silahla süslenmiş sütyeni ve yeşil pantolonu ile çıkan Lady Gaga’nın kıyafet seçimi yaklaşık bir ay önce ABD’de yaşanan okul katliamıyla gündeme gelen silahlanma konusunu hatırlattığı için eleştirildi.

ABD’nin Connecticut eyaletinde bulunan Sandy Hook ilkokulunda Adam Lanza adlı kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 20 çocuk ve 6 öğretmen yaşamını yitirmişti.

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