Lady Gaga'nın korkusu

T24- Amerika’lı ünlü pop star, söz yazarı ve müzisyen Lady Gaga, artistik enerjisini tüketeceğinden dolayı bir partneriyle cinsel ilişkiye girmekten korkuğunu söyledi.



ABD ve Avrupa’da yayınlanan kültür, moda ve politika dergisi Vanity Fair’e konuşan Lady Gaga, iddiası için de, “Eğer ben birileriyle yatarsam, onlar yaratıcılığımı benim vajinam aracılığıyla elimden almaya çalışacaklar diye bu tuhaf düşünceye sahibim” dedi. Derginin eylül ayı sayısının kapağı olan Lady Gaga, söyleşide uyuşturucu kullanımı ve ailesiyle ilgili konuştu. New York’ta, İtalyan bir baba ve Yunan bir anneden dünyaya gelen Lady Gaga, David Bowie, Madonna ve Queen’i örnek aldığını kaydetti.