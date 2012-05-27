T24 LogoT24 Logo
Magazin

Lady Gaga'nın konserine 'tehdit' iptali

Amerikalı şarkıcı Lady Gaga'nın Endonezya'da 3 Haziran'da vereceği konser iptal edildi

27 Mayıs 2012 14:49

Lady Gaga'nın Asya turnesinin en büyük şovu olması beklenen Endonezya'daki konseri 'tehdit' nedeniyle iptal edildi.
 
Amerikalı şarkıcı Lady Gaga'nın Endonezya'da 3 Haziran'da vereceği konser iptal edildi.

Konserin organizasyonunu yapan Big Daddy şirketinin başkanı Michael Rusli yaptığı açıklamada, konserin iptal edilmek zorunda kalındığını belirtti.

Şirketin avukatı Minola Sebayang da 'konserle ilgili tehditlerin bulunduğunu' belirterek, şarkıcı ve seyircilerin güvenliklerinin söz konusu olduğunu kaydetti.

Lady Gaga'nın Endonezya konserinin, Asya turnesinin en büyük şovu olması bekleniyordu.

Endonezya'da bazı muhafazakar gruplar, şarkıcının provokatif giyim tarzının ve cinsel içerikli şovlarının, gençlerin ahlakını bozacağını savunuyor.

Lady Gaga'nın Güney Kore'deki konserlerine de 18 yaş ve üstündekilerin gitmesine izin verilmişti.

ETİKETLER

lady gagaendonezyakonser

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24