Lady Gaga'nın konserine 'tehdit' iptali

Lady Gaga'nın Asya turnesinin en büyük şovu olması beklenen Endonezya'daki konseri 'tehdit' nedeniyle iptal edildi.



Amerikalı şarkıcı Lady Gaga'nın Endonezya'da 3 Haziran'da vereceği konser iptal edildi.

Konserin organizasyonunu yapan Big Daddy şirketinin başkanı Michael Rusli yaptığı açıklamada, konserin iptal edilmek zorunda kalındığını belirtti.

Şirketin avukatı Minola Sebayang da 'konserle ilgili tehditlerin bulunduğunu' belirterek, şarkıcı ve seyircilerin güvenliklerinin söz konusu olduğunu kaydetti.

Lady Gaga'nın Endonezya konserinin, Asya turnesinin en büyük şovu olması bekleniyordu.

Endonezya'da bazı muhafazakar gruplar, şarkıcının provokatif giyim tarzının ve cinsel içerikli şovlarının, gençlerin ahlakını bozacağını savunuyor.

Lady Gaga'nın Güney Kore'deki konserlerine de 18 yaş ve üstündekilerin gitmesine izin verilmişti.