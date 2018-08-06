Lady Gaga'dan 'Zombi çocuk' özrü

Kanada'nın Montreal kentindeki evinde ölü bulunan 'Zombi çocuk' lakaplı model Rick Genest'in daha önceki açıklamaların aksine intihar etmemiş olabileceği belirtildi. Genest'in menajeri modelin kaza sonucu öldüğüne inandığını söyledi. Genest'in intihar ettiğine ilişkin paylaşımlar yapan modelin arkadaşı Lady Gaga da özür diledi.

Sputnik'in haberine göre, vücudunun her yerini kaplayan kemik ve organ dövmeleri nedeniyle 'Zombi çocuk' olarak anılan Rick Genest'in 2 Ağustos'taki ölümünün sebebi hala kesinleşmedi. Genest, Kanada'nın Montreal kentindeki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmişti. Montreal polisi medyaya ilk yaptığı açıklamada modelin ölümünü intihar olarak değerlendirdiklerini söylemişti.

"Dengesini kaybetmiş olabilir"

Ancak USA Today'e konuşan modelin menajeri Karim Leduc olayın bir kaza olduğuna inandığını söyledi. Genest'in sigara içmek için çıktığı balkondan düştüğüne inandığına belirten Leduc "Dengesini kaybetmiş olabilir" diye konuştu.

Menajer "Düştüğü balkon üçüncü kattaydı ve çok tahlikeli bir balkondu. Daha 3 hafta önce onunla birlikte o balkonda sigara içtik. O balkon bir yangın çıkışı balkonu ve çok küçük demirleri var. O demirlere oturuyordu. Bildiğimiz kadarıyla sırtüstü düştü" dedi. Leduc ayrıca " Kimseye intihar notu bırakmamış olması da çok tuhaf. Bana her gün yazardı" dedi.

Genest'in menajerlik şirketi Dulcedo Management'dan yapılan açıklamada da "Haberlerin aksine Genest'in ölüm nedeni henüz tespit edilmedi" dendi.

Lady Gaga'dan özür mesajı geldi

32 yaşındaki modelin ölümünün hemen ardından sosyal medyada arkadaşının 'intiharı' nedeniyle taziye mesajları paylaşan ABD'li şarkıcı Lady Gaga'dan ise özür mesajı geldi. Gaga mesajlarında Genest'in uzun zamandır akıl sağlığı sorunları yaşadığını hatırlatmış ve aynı sorunları yaşayanlara arkadaşları ya da aileleri ile sıkıntılarını konuşmaları tavsiyesi vermişti.

2011 tarihli 'Born This Way' adlı müzik klibinde Genst ile birlikte arz-ı endam eden Lady Gaga yeni paylaşımında "Rick, Rick'in ailesi ve onun mirasının hatrına, Rick'in ölüm nedenini destekleyecek kanıt ya da görgü tanığı olmadan, erkenden açıklama yapmışsam özür diliyorum. Yersiz bir sonuca varma niyetinde değildim. Ailesi ve arakadaşlarına en derin taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Önceki mesajlarını da silen ​Lady Gaga yaptığı diğer paylaşımda da "Birlikte yaptığımız sanat benim için kutsaldı ve duygusallaşmıştım. O inanılmaz bir sanatçıydı ve sanatı ve ruhu yaşayacak. Huzur içinde uyu güzel ruh" ifadesini kullandı.



