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Lady Gaga yolsuzluk mu yaptı?

Lady Gaga, Japon deprem/tsunami kurbanları için düzenlediği yardım kampanyasında yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.

28 Haziran 2011 03:00

T24 - Lady Gaga, Japon deprem/tsunami kurbanları için düzenlediği yardım kampanyasında yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.

YARDIMLARI 'GAGA'LADI MI?

Lady Gaga'nın yardım konseri için Japonya'da bulunduğu sırada ortaya atılan iddiaya göre 'Poker Yüzlü' şarkıcı, bu yolsuzluğu internet sitesinde 5 dolara sattığı 'We Pray For Japan-Japonya İçin Dua Ediyoruz' bilekliği aracılığıyla yapıyor. Bilekliği satın alanlardan  4 dolar nakliye ve ayrıca 60 sent de vergiler için tahsil ediliyor. Toplanan paranın ne kadarının felaket kurbanlarına gittiğini açıklamayan Lady Gaga hakkında bu yüzden yolsuzluk davası açıldı.



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