Lady Gaga yolsuzluk mu yaptı?

Lady Gaga, Japon deprem/tsunami kurbanları için düzenlediği yardım kampanyasında yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.





Lady Gaga'nın yardım konseri için Japonya'da bulunduğu sırada ortaya atılan iddiaya göre 'Poker Yüzlü' şarkıcı, bu yolsuzluğu internet sitesinde 5 dolara sattığı 'We Pray For Japan-Japonya İçin Dua Ediyoruz' bilekliği aracılığıyla yapıyor. Bilekliği satın alanlardan 4 dolar nakliye ve ayrıca 60 sent de vergiler için tahsil ediliyor. Toplanan paranın ne kadarının felaket kurbanlarına gittiğini açıklamayan Lady Gaga hakkında bu yüzden yolsuzluk davası açıldı.