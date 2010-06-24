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Lady Gaga, yerlerde!

Amerikalı pop şarkıcı Lady Gaga, İngiltere'de Heathrow havalimanında dengesini kaybederek yere düştü.

24 Haziran 2010 03:00

 T24 -Uçuk denilebilecek giyim tarzıyla da dikkatleri üzerine çeken Amerikalı pop şarkıcı Lady Gaga, İngiltere'de Heathrow havalimanında botlarının azizliğine uğrarken dengesini kaybederek yere düştü.


Lady Gaga apartman topuklu botların azizliğine uğradı / Fotoğraf Galerisi


ABD'nin New York eyaletinden İngiltere'ye gelen Lady Gaga, Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'nda yürürken, apartman topuklu ayakkabılarının azizliğine uğradı.


Bir an dengesini kaybederek yere düşen Lady Gaga, yanında bulunanların yardımı ile ayağı kalkmasının ardından hiçbir şey olmamışcasına yürümeye devam etti.


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