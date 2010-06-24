Lady Gaga, yerlerde!

T24 -

ABD'nin New York eyaletinden İngiltere'ye gelen Lady Gaga, Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'nda yürürken, apartman topuklu ayakkabılarının azizliğine uğradı.Bir an dengesini kaybederek yere düşen Lady Gaga, yanında bulunanların yardımı ile ayağı kalkmasının ardından hiçbir şey olmamışcasına yürümeye devam etti.