Lady Gaga yeniden American Horror Story kadrosunda

Geçtiğimiz sezon 'Hotel' temasını izleyerek Lady Gaga’yı başrole taşıyan Amerikan korku dizisi AHS yeni sezonunun ilk kadro açıklamasını yaptı. Ryan Murphy’nin yaratıcısı olduğu ve milyonların takip ettiği AHS’nin henüz yeni temasının ne olduğu bir bilinmezken, Lady Gaga Z100’e verdiği röportajda dizinin altıncı sezonunda tekrardan kamera karşısına geçeceğini açıkladı.

Gzone'nun haberine göre, henüz konusu ve teması resmi olarak açıklanmasa da, Ryan Murphy ile yakın ilişkide olan insanlardan, yeni AHS sezonunun bir okulda geçeceğine dair dedikodular iletiliyor. Muhtemelen 5. sezonun finalinde yer alan Tatcher School’un konu edileceği yeni AHS sezonunun bir diğer ünlüsü ise Angela Bassett oldu.