-LADY GAGA YENİ BLOG YAZARLARI ARIYOR ANKARA (A.A) - 05.03.2011 - ABD'li ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın ikinci stüdyo albümü için düzenlediği Monstre Ball turnesine blog yazarı ya da video habercisi bulmak amacıyla Virgin Mobile, uluslararası katılımlı yarışma düzenliyor. Yarışmaya katılmak isteyenler, İngilizce sunacakları 1-2 dakikalık video çalışmalarını göndererek, Lady Gaga'nın Monster Ball turnesinde ''Little Local Monster Blogger'' olma fırsatı yakalayacak. Uluslararası yarışmacılar arasından seçilen bir kişi, New Jersey eyaletindeki Newark'ta ''Monster Ball Show''a katılarak, Virgin Mobile'ın Monster Ball blog yazarı Dannielle Owens-Reid ile yan yana çalışma ve şovda röportajlar yapıp birçok doküman toplama şansı bulacak. Şov için uçuş, konaklama ve vize başvurusunda gerekli davet mektubu, uluslararası bir sanatçı platformu olan Talenthouse tarafından sağlanacak. Talenthouse adında Silikon Vadisi merkezli uluslararası bir sanatçı platformunda pazarlama direktörü olarak çalışan Burcu Çetin, yarışmaya katılmak için blog yazarı ya da video habercisi olmak gerekmediğini, Lady Gaga hayranlarının hepsinin yarışmaya katılabileceğini söyledi. En yüksek oyları alan video sunumları arasından 10 kazananın seçileceğini ifade eden Çetin, ''Bunlardan 9'u Amerika'da ikamet eden yarışmacılar arasından seçilecek. Kazananların hangi şovda yer alacağını Virgin Mobile belirleyecek. Newark Show'u için seçilen kişi ise uluslararası katılımcılardan biri olacak.'' Lady Gaga'nın Monster Ball turunda her bir şov için farklı bir kazanan seçileceğini anlatan Çetin, şöyle devam etti: ''Kazananlar, onlar için belirlenen tur tarihlerinde Monster Ball blog yazarı Dannielle Owens-Reid'ın yanında sahnede asistanlık ve röportajlar yapma fırsatını bulacak. Newark Show, sadece uluslararası katılımcılara açık olacak. Amerika dışından, yani Türkiye'den katılan yarışmacılar sadece Newark Show'u için katılabilecek. Kazanan, en yüksek oyları alan yarışmacılar arasından seçilecek. Bu yetenek havuzundan final seçimleri katılımcıların sundukları videolarda ki yeteneklerine, özgünlüklerine, yazma becerilerine, stil ve yaratıcılıklarına göre yapılacak. Şov için uçuş, konaklama ve vize başvurusunda gerekli davet mektubu, Talenthouse tarafından sağlanacak.'' Çetin, yarışmaya Türkiye'den katılmak isteyenlerin, Türkçe dil desteği mevcut olan ''http://www.talenthouse.com'' adresinden gerekli bilgilere ulaşabileceklerini kaydetti.