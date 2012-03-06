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Lady Gaga Twitter'da rekor kırdı

Twitter'ın en fazla takipçiye sahip kullanıcısı unvanının yanısıra Lady Gaga'nın Facebook'ta 48 milyon hayranı, Google+ hesabında da 800 bin takipçisi var

06 Mart 2012 11:13

 

T24 - En fazla takipçiye sahip Twitter kullanıcısı ünlüler listesinin başındaki Lady Gaga'yı 18 milyonla Justin Bieber, 15,7 milyonla Katy Perry ve 14,5 milyonla Shakira izliyor.

Twitter'ın en fazla takipçiye sahip kullanıcısı unvanının yanısıra Lady Gaga'nın Facebook'ta 48 milyon hayranı, Google+ hesabında da 800 bin takipçisi var.

Pek çok diğer ünlü ismin aksine, sosyal medya sitelerindeki hesaplarını kendisinin güncellediğini açıklayan Lady Gaga, geçen ay, Little Monsters adını verdiği kendi sosyal medya sitesini de kısa süre sonra kullanıma açacağını söyledi.

Lady gaga'nın hazırladığı Little Monsters sitesinin ön izleme sayfası, pek çok kişi tarafından kullanılan fotoğraf paylaşım sitesi Pintrest'i andırıyor. Sayfanın kullanıma açılması öncesinde Lady Gaga, hayranlarından siteye üye olup denemelerini istedi.

Lady Gaga'nın son albümü Born This Way, sosyal medya aracılığıyla yapılan tanıtım kampanyalarının da etkisiyle yaklaşık 8 milyon adet sattı.

Twitter, Facebook ve Google+ aracılığıyla hayranlarıyla sürekli iletişimde olan 25 yaşındaki şarkıcı, bilgisayar oyunları konusunda uzmanlaşan sosyal paylaşım şirketi Zynga'yal da bir işbirliğine girişti. Bu işbirliği sonucunda, popüler bilgisayar oyunu Farmville benzeri bir oyun olan GagaVille hazırlandı.

Twitter'ın pazarlama ve analiz işlemlerini yapan Datasift şirketinden Stewart Townsend, Lady Gaga'nın, sosyal medyanın nasıl bir pazarlama aracı olarak kullanılabileceğini sadece ünlüler için değil, şirketler için de gösteren iyi bir örnek olduğunu söyledi.

 

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