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Lady Gaga: Türkiye'ye gelmek istiyorum

Amerikalı şarkıcı Lady Gaga, müzik dergisi Blue Jean'e , Türkiye’ye gelmeyi çok istediğini söyledi.

03 Mayıs 2011 03:00

T24 - Amerikalı şarkıcı Lady Gaga, müzik dergisi Blue Jean'e , Türkiye’ye gelmeyi çok istediğini söyledi. Gaga röportajda 'Türkiye’ye gelmeyi çok isterim. Çoğu zaman o tip bölgeler aldatıcı oluyor. Geleneksel bölgelerin beni ve müziğimi kabullenmesinin zor olduğunu düşünebilirsiniz ama aslında tam tersi. Bu tür yerlerdeki seyircilerim daha coşkulu ve daha gürültülü oluyorlar' dedi.

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Bir İtalyan olduğunu üstüne basarak söyleyen Lady Gaga 'Ben İtalyan’ım. Bir yüzük, kilise, nedimeler ve çiçekler istiyorum. Ben çok gelenekselim. Bir gün evlenmek istiyorum' derken yaptığı müzik için de 'ben mükemmeliyetçi değilim. Aslında mükemmellikten nefret ederim. Bence kusurlar gerçekten çok güzeldir' açıklamasında bulundu.

Lady Gaga yaptığı besteler  için de ''Şarkı yazma sürecim, 15 dakikalık bir istifra gibi. 15 dakika boyunca zihinsel ve sözel bir kusma hali. Fikirler, sesler, sözler kendiliğinden çıkıyor'' diyerek düşüncelerini dile getirdi.


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