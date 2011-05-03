Lady Gaga: Türkiye'ye gelmek istiyorum

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Bir İtalyan olduğunu üstüne basarak söyleyen Lady Gaga 'Ben İtalyan’ım. Bir yüzük, kilise, nedimeler ve çiçekler istiyorum. Ben çok gelenekselim. Bir gün evlenmek istiyorum' derken yaptığı müzik için de 'ben mükemmeliyetçi değilim. Aslında mükemmellikten nefret ederim. Bence kusurlar gerçekten çok güzeldir' açıklamasında bulundu.Lady Gaga yaptığı besteler için de ''Şarkı yazma sürecim, 15 dakikalık bir istifra gibi. 15 dakika boyunca zihinsel ve sözel bir kusma hali. Fikirler, sesler, sözler kendiliğinden çıkıyor'' diyerek düşüncelerini dile getirdi.