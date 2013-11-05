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Lady Gaga terk edildi

Lady Gaga'nın 2 yıllık ilişkisi kariyerine olan düşkünlüğü nedeniyle sona erdi

05 Kasım 2013 14:18

 2 yıldır oyuncu Taylor Kinney ile birlikte olan Lady Gaga terk edildi. Yeniden bekar olan Gaga'nın terk edilme sebebi ise işine olan düşkünlüğü...

The Sun'a konuşan bir kaynak ikilinin ayrılık gerekçesini açıkladı. "Gaga kariyeriyle evliydi ve bu Taylor'ı rahatsız ediyordu" diye konuşan kaynak, sözlerine şöyle devam etti:

"Taylor Gaga'yı çok seviyordu, ama mega-star olanı değil, kendi halinde olan halini. Ama Taylor'un dediğine göre Gaga'nın öylesine yüksek egoları var ve öylesine takıntılı ki onunla bir ilişki yürütmek mümkün değil.

O, cool ve kabuğuna çekilmiş kızı seviyordu ama o kızı görmek çok zor. Gaga çalışmadan duramıyor, duşta bile şarkı yazıyor, rüyalarında konser veriyor."

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