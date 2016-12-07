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Lady Gaga: Tecavüz sonrası uzun yıllar stres bozukluğu yaşadım

"Bu olayı yedi sene boyunca kimseyle paylaşmadım"

07 Aralık 2016 14:45

ABD'li pop yıldızı Lady Gaga, 19 yaşında tecavüze uğradığı günden itibaren travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) yaşadığını açıkladı.

NTV'nin BBC'den çevirdiği habere göre, tecavüze uğradığını geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda açıklayan 30 yaşındaki Lady Gaga, geçtiğimiz günlerde New Yorkta evsiz LGBTİ bireylerle görüştü. Bu görüşme sırasında tecavüz sonrasında PTSD (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) geçirdiğini açıkladı:

"Bir akıl hastalığından muzdaribim. Bende PTSD var, daha önce bunu kimseye söylememiştim.’Gaga ayrıca, bu olayı yedi sene boyunca kimseyle paylaşmadığı için kendini suçladığını da söyledi.Today Show’a konuşan Gaga, ‘Ailem ve arkadaşlarımın bana gösterdiği sevgi ve nezaket hayatımı kurtardı’ dedi ve ekledi: ‘Meditasyon sakinleşmeme yardımcı oluyor. Her gün bu akıl hastalığıyla mücadele ediyorum."

Gaga sonrasında da kişisel Twitter hesabından şunu yazdı:

"Ali Forney Merkezi’ndeki LGBTİ bireylere hikayelerini, travma ve acılarını benimle ve dünyayla paylaştıkları için teşekkür ederim. Nezaketiniz bulaşıcı’"

 

PTSD nedir?

 

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD) çok büyük stres altında kalmış kişilerde görülebilen bir rahatsızlıktır.

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