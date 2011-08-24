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Dünya

Lady Gaga Simpsonlara konuk oluyor

Tanınmış isimleri zaman zaman çizgi karakter olarak misafir eden dünyaca ünlü çizgi dizi Simpsonlar'ın...

24 Ağustos 2011 03:00

T24 - Tanınmış isimleri zaman zaman çizgi karakter olarak misafir eden dünyaca ünlü çizgi dizi Simpsonlar'ın bu seferki konuğu çılgın şarkıcı Lady Gaga. 

Amerikan “Entretainment Weekly” dergisi, şarkıcı Lady Gaga’nın çizgi karakter olarak görüleceği bölüm için seslendirme kayıtlarını pazartesi günü tamamladığını duyurdu. 25 yaşındaki ABD'li şarkıcı kayıtlar sonrası yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar yaptığım en fiyakalı işti” diye konuştu.

Gaga sözlerini, “Bir oyuncudan ziyade, elimden geldiğince doğal olmaya çalıştım” diye sürdürdü. 


Lady Gaga ne yapacak?

“Lisa Goes Gaga” (Lisa, Gaga olursa) adlı bölümde Simpsonların şehri Springfield’i ziyaret eden ünlü şarkıcı, morali bozuk olan kasaba sakinlerine ve küçük Lisa’ya özgüvenlerini yeniden kazandırıp, neşelendirmeyi deneyecek.

Ayrıca, izleyiciler Lady Gaga ile anne Marge Simpson arasındaki bir öpüşmeye de tanık olacak.

Gaga, rolü ile ilgili olarak “Küçük bir sürtüğü canlandırdım. Ne de olsa armut dibine düşer” şeklinde esprili bir açıklama da yaptı.

Lady Gaga’nın yer alacağı “Lisa Goes Gaga“ 23’üncü sezonun bir parçası olarak 2012 ilkbaharında ABD televizyonlarında yayınlanacak.


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