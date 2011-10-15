Lady Gaga: Seks kadını onurlandırmaktır



T24 - AIDS'e duyarlılık kampanyası için kameraların karşısına geçen Lady Gaga 'güvenli seks’ mesajı verdi.





Pop müziğin sıradışı ismi Lady Gaga, dünyaca ünlü kozmetik markası MAC’in 1994’ten beri sürdürdüğü ‘Viva Glam’ AIDS’e karşı duyarlılık kampanyası kapsamında kameraların karşısına geçti. Binlerce hayranının kendisine gönderdiği fotoğrafların kolajlanmasıyla oluşturulmuş özel bir klipte yer alan şarkıcı, bir yandan AIDS’e karşı topyekûn mücadele çağırısı yaparken, bir yandan da sevenlerine hastalığa karşı ‘güvenli seks’ mesajı verdi.



Seksin kendisi için çok şey ifade ettiğini belirten Lady Gaga, “Umarım bütün genç kadınlar, seksin aslında ne kadar önemli bir şey olduğunun farkındadır. Çünkü seks, bir erkeğin kadın vücudunu onurlandırarak, ona daha fazla saygı duyulmasını sağlar” dedi.





2009 yılında Viva Glam’in tanıtım yüzü seçilen ünlü şarkıcı, iki yıl içinde MAC AIDS fonuna 55 milyon dolarlık bir kaynağın toplanmasını sağladı. 2012 sonuna kadar 250 milyon dolara ulaşmayı bekleyen duyarlılık kampanyası, faaliyet gösterdiği 17 yıl içinde Elton John, Pamela Anderson ve Christina Aguilera gibi sanatçıları tanıtım yüzü olarak kullanmış, toplamda 2.6 milyar dolarlık bir kaynak, dünya çapında AIDS’le mücadele eden sivil toplum kuruluşlarına aktarılmıştı.











