Lady Gaga pop ikonu oldu

Visible Measure adlı araştırma şirketine göre, alışılmadık pop star Lady Gaga'nın iki yıl arayla "The Fame" (2008) ve "The Fame Monster" (2009) adlı albümleri dünyada 10,5 milyon satarak sanatçıyı dünyaca ünlü bir pop yıldızı haline getirdi.





Araştırmaya göre, Lady Gaga, klipleri internette bir milyardan daha fazla oynatılan ilk sanatçı.

Sahnede Rihanna, Katy Perry veya Beyonce gibi dans müziği, pop ve rock müziği karışımı bir müzik tarzı icra eden ve son derece seksi kıyafetler giyen Lady Gaga, sahnede Hollywood tarzı şovlar sunuyor.





"Poker Face", "Paparazzi", "Bad Romance" gibi parçalarla ünlenen Lady Gaga ayrıca, Madonna'dan bu yana ilk defa modacıların dikkatini çeken bir sanatçı.





Time dergisi, 24 yaşındaki Lady Gaga'yı 2010 yılı "sanat dünyasının en genç ve en etkili kişiliği" olarak seçti. 1980'li yılların ünlü pop şarkıcısı Cindy Lauper, Time'a yaptığı açıklamada, Lady Gaga'nın, yaşadığı dönemin ruhunu iyi yakaladığını belirtti.





Gerçek adı Stefani Germanotta olan ve ABD'nin New York kentinin iyi bir mahallesinde dünyaya gelen Lady Gaga, New York Üniversitesindeki ünlü Tisch School of the Arts adlı sanat okulunda eğitim görmüş, geceleri barlarda garsonluk ve bir gece kulübünde de gogo dansçılığı yapmış.





Sürekli Lady Gaga ile çalışan terzilerden Jean-Charles Castelbajac, etrafına ünlü stilistleri toplamış olan Lady Gaga'nın güzelliği yapay değil, sanatçı kendisini ön plana çıkarıyor.