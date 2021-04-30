Lady Gaga'nın köpeklerini kaçırıp gezdiren kişiyi vurmuşlardı; köpekleri geri getiren kadın dahil 5 kişi gözaltında

Geçen aylarda şarkıcı Lady Gaga'nın köpeklerini kaçırılıp, köpekleri gezdiren kişinin vurulduğu olayla ilgili beş kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Lady Gaga'nın köpeklerini geri getiren kadın da yer aldı.

Los Angeles polisi, Lady Gaga'nın köpeklerinin çalınmasıyla ilgili beş kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Dedektifler, hırsızların olay sırasında köpeklerin Lady Gaga'ya ait olduğunu bilmediğini düşündüklerini söyledi.

Polis, 24 Şubat'ta gerçekleşen olayda hırsızların motivasyonunun Fransız buldog cinsi köpeklerin değeri olduğunu söyledi.

Köpeklerin kaçırıldığı sırada vurulan Ryan Fischer'ın tedavisi sürüyor. Fischer olay sırasında Lady Gaga'nın Asia, Koji ve Gustav isimli köpeklerini Hollywood'un Sunset Bulvarı'nda yürütüyordu. Lady Gaga olayın ardından köpeklerini getiren kişiye "soru sormadan" 500 bin dolar vereceğini söylemişti. Şimdi, köpekleri Lady Gaga'ya götüren kadın da gözaltına alınanlar arasında. Kadının şüphelilerden biriyle akraba olduğu ortaya çıktı.